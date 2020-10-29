Москва, 29 октября, 2020, 09:30 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР намерены внести в Госдуму поправки, меняющие существующую пенсионную реформу: предлагается ввести категории и ранжирование пенсионеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Сейчас мы будем вносить законопроекты по отдельным категориям, в частности, для бюджетников — сокращение пенсионного возраста и чтобы стаж считался по-другому, чтобы один год шел за два, чтобы привлекать тех специалистов тем более сейчас, когда эпидемия, оставлять их на Дальнем Востоке», — отметил Андрейченко.

Вместе с тем накануне в ходе обсуждения проекта бюджета Пенсионного фонда России Максим Топилин осторожно отнесся к предложениям парламентариев и предложил им продумать и сбалансировать их инициативы.

«Переводить каким-то образом льготы на принцип формирования в том или ином округе по пенсионным правам по различным стажам, характеристикам, ну, наверное, это было бы по крайней мере не совсем правильно экономически», — заявил Топилин, комментируя инициативы ЛДПР.

«Потому что суть в разных условиях проживания и трудовой деятельности изначально. Поэтому, мне кажется, здесь надо очень аккуратно подходить к льготам. Если говорить о более раннем сроке выхода на пенсию, в том числе на территориях Крайнего Севера, то они не обеспечены какими-то дополнительными повышенными тарифами», — указал глава фонда.

В целом же Топилин предупредил народных избранников: «Устанавливая льготу одним, мы изымаем возможности финансирования для пенсионного обеспечения всем остальным категориям граждан».

Ввести в России новую систему начисления пенсий «по рангам» предложил депутат Госдумы Сергей Калашников (ЛДПР). Критерии отнесения к рангам, объяснил парламентарий, будут примерно такими же, которые сейчас используются для начисления баллов, сообщает РИА Новости.