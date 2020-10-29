Иркутск, 29 октября, 2020, 08:55 — ИА Регнум. К неутешительному выводу пришли активисты молодежной организации «Молодая гвардия», которые вместе с депутатами областного парламента приняли участие в мониторинге наличия в аптеках Иркутской области противовирусных препаратов и антибиотиков. Как заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания, Артем Лобков, слова которого цитирует сайт Законодательного собрания Приангарья, пояснил, что в некоторых городах и поселках таких препаратов нет совсем.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

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"Всего удалось посетить 126 аптек в городах Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск Саянск, Тулун, Вихоревка, Усть-Кут, Бодайбо, Балаганск, а также в поселках Братского, Усть-Илимского, Зиминского и Осинского районов. В аптечной сети Иркутской области практически отсутствуют популярные противовирусные препараты и антибиотики. Препараты «Арбидол», «Гриппферон», «Амиксин», «Ингавирин», «Азитромицин» и «Левофлоксацин» продаются только в каждой десятой аптеке», — пояснил парламентарий.

По словам депутата, специальные препараты для лечения коронавируса в аптеках Иркутской области были найдены лишь в некоторых аптеках Ангарска, Иркутска и Усть-Кута.

При этом на текущий момент больницы лекарствами обеспечены в полном объеме, проинформировал и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области Андрей Бунев. Он также отметил, что сейчас правительством предпринимаются необходимые меры для обеспечения лекарственными препаратами жителей области в необходимом количестве.

Также на заседании штаба было озвучено, что 30% людей болеют в легкой форме, лечатся амбулаторно, а значит, самостоятельно несут расходы на лечение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой: на 29 октября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 24 081 человек, причём 169 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без 14 новых летальных случаев.