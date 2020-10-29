Улан-Удэ, 29 октября, 2020, 08:19 — ИА Регнум. Во всех 28 торговых объектах в улан-удэнских ТРЦ, проверенных сотрудниками управления Роспотребнадзора по Бурятии, выявлены факты нарушения санитарных мер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, предприятия привлечены к административной ответственности.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что в помещениях нет устройств по обеззараживанию воздуха, инструкций по применению дезинфицирующих средств, в единичных случаях отсутствуют «входной фильтр».

В результате пять хозяйствующих субъектов были закрыты, 22 организации оштрафованы на общую сумму 1,7 млн рублей.

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