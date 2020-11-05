Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остаётся очень напряженной. Общее количество случаев заражения коронавирусом приближается к 1,6 млн за всё время пандемии, продолжают фиксироваться федеральные и региональные «рекорды» по числу новых носителей, растёт количество летальных исходов. Заполняемость коечного фонда в ряде регионов достигла 95%, в связи с чем разворачиваются дополнительные койки, усиливаются ограничения и контроль за их соблюдением. Чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения, власти РФ приняли решение незамедлительно выделить средства для обеспечения бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19, состояние которых позволяет лечиться на дому. Также регионы получат весомую федеральную помощь на закупку средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус, на транспортное обслуживание пациентов и медиков, на улучшение материально-технической базы медучреждений, противостоящих пандемии. О борьбе с распространением коронавируса в регионах РФ читайте в трансляции ИА REGNUM.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

07:10 29.10.2020 В крупных городах Красноярского края учеников старших и средних классов школ после осенних каникул рекомендовано перевести на двухнедельное дистанционное обучение. Как сообщили в краевом правительстве, такое решение было принято на фоне сложной эпидемиологической ситуации в указанных городах. Читайте подробнее: Красноярских школьников переводят на «дистанционку»

07:18 29.10.2020 Эпидемиологический подъём в России, связанный с распространением коронавируса, будет продолжаться ещё две-четыре недели, заявил 29 октября журналистам главный инфекционист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов. Об этом: Рост заболеваемости COVID-19 в России прекратится к декабрю — прогноз

07:27 29.10.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 29 октября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 11 327 человек, причём 232 из них добавились только за последние сутки. Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пяти человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 132 человека. Из общего числа пациентов моногоспиталей 143 находятся в тяжелом состоянии, 43 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Читайте также: Ещё пятеро жителей Забайкалья стали жертвами COVID-19

07:32 29.10.2020 Губернатор Омской области Александр Бурков вылечился от COVID-19. Он получил отрицательные тесты на коронавирус и чувствует себя нормально, сообщил Бурков на своей странице в инстаграме. Подробности в материале: Омский губернатор вылечился от COVID-19

07:56 29.10.2020 На Камчатке за последние сутки выявили ещё 50 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 51). 26 пациентов с COVID-19 были госпитализированы. Читайте подробнее: На Камчатке госпитализировали ещё 26 пациентов с COVID-19

08:05 29.10.2020 Власти Хабаровского края приняли решение — приостановить отправку в отпуска врачей в больницах — в регионе ежедневно выявляется почти 200 новых случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: Медикам Хабаровского края приостановили очередные отпуска

08:05 29.10.2020 Губернатор Омской области Александр Бурков вылечился от COVID-19. instagram.com burkov.aleksandr.leonidovich

08:07 29.10.2020 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано ещё восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число скончавшихся от COVID-19 за всё время эпидемии достигло 158. Читайте также: Жертвами COVID-19 в Бурятии стали ещё восемь человек

08:12 29.10.2020 Более 150 российских вузов переведены на удалённое обучение из-за распространения коронавирусной инфекции, заявили 28 октября министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия-1». Подробности в материале: Российские вузы переходят на удалённое обучение из-за коронавируса

08:13 29.10.2020 Работодателей обяжут перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы в Самарской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба регионального правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, это решение утвердил губернатор региона Дмитрий Азаров на внеочередном заседании регионального оперативного штаба. На дистанционный режим работы также будут переведены и сотрудники, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также имеют хронические заболевания. Исключение составляют работники, чье нахождение на рабочем месте является очень важным и обеспечивает функционирование предприятия. Подробности в материале: В Самарской области работников старше 65 лет переведут на «удаленку»

08:15 29.10.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае вынуждает власти принять новые ограничительные меры. В частности, как сообщает пресс-служба губернатора региона, отделы ЗАГС предлагают молодоженам перенести дату свадьбы. «С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки будет предлагаться перенос на более поздний срок государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. Это, действительно, мера по профилактике распространения коронавируса, которая применяется во многих российских регионах», — сказала заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова. Читайте подробнее: Молодожёнам Забайкалья рекомендовано воздержаться от бракосочетаний

08:19 29.10.2020 Во всех 28 торговых объектах в улан-удэнских ТРЦ, проверенных сотрудниками управления Роспотребнадзора по Бурятии, выявлены факты нарушения санитарных мер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, предприятия привлечены к административной ответственности. Об этом: Предприятия в Бурятии оштрафованы на 1,7 млн за нарушение антиковидных мер

08:25 29.10.2020 Несовершеннолетним гражданам во время школьных каникул запретят находиться в торговых и развлекательных центрах без сопровождения взрослых в Самарской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, это решение было принято на внеочередном заседании регионального оперативного штаба. Это норма будет действовать и на посещение фуд-кортов, которые расположены в этих объектах. Читайте также: В Самарской области детям временно запретят посещать ТЦ без взрослых

08:29 29.10.2020 В Амурской области большая часть пациентов, у которых за последние сутки выявили коронавирус, болеют ОРВИ — 64 человека (58%), пневмонией — 30 (27%). Бессимптомно COVID-19 переносят 17 человек (16%). Читайте также: В Приамурье большая часть пациентов с коронавирусом болеет ОРВИ

08:30 29.10.2020 По данным оперативного штаба на 29 октября, в Алтайском крае выявлен 18 781 носитель SARS-CoV-2, причём только 216 из них добавились за последние сутки. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5690 человек, +47 за последние сутки) и ОРВИ (7276 человек + 159 за последние сутки). Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 480 пациента (+38 пациентов за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключен 151 пациент (их количество за сутки не изменилось). За последние 24 часа подтверждена смерть еще 14 человек с SARS-CoV-2. Читайте также: На Алтае за сутки погибли 14 пациентов с SARS-CoV-2

08:35 29.10.2020 В Республике Алтай вновь зарегистрированы летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались два человека — жительница Улаганского района и мужчина из Горно-Алтайска. Читайте также: В Горном Алтае умерли ещё два пациента с коронавирусом

08:37 29.10.2020 Главным различием между этими между симптомами COVID-19 и гриппа (ОРВМ) является скорость передачи. Грипп распространяется быстрее (три дня), чем COVID-19 (5−6 дней), предупредили в Роспотребнадзоре. Подробности в материале: Роспотребнадзор объяснил разницу между симптомами COVID-19 и гриппа

08:42 29.10.2020 К концу следующей недели в Омской области коечный фонд увеличится до 3290 мест. Подробности в материале: В Омской области увеличивают коечный фонд для больных COVID-19

08:43 29.10.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 29 октября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 24 081 человек, причём 169 из них добавились только за последние сутки. Не обошлось без 14 новых летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 415 человек. Смерть ещё 114 пациентов с коронавирусом наступала от иных причин, утверждают медики. Госпитализированы 3791 пациент (+77 за последние сутки). Выздоровели 19 242 пациента (+169 за сутки). Об этом: Число жертв COVID-19 стремительно увеличивается в Приагнарье

08:45 29.10.2020 Инфекционный корпус на 100 мест городской больницы № 2 в г. Сызрани хотят сдать раньше срока. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов побывал с рабочим визитом в Сызрани. Там он проконтролировал ход строительства инфекционного корпуса на сто коек ГБ №2 около Образцовской площадки. Читайте также: Инфекционный корпус в Самарской области могут сдать раньше срока

08:52 29.10.2020 Ношение масок вызывает дискомфорт и у граждан, и у медиков, которым приходится находиться в них по много часов, но остается одним из эффективных средств профилактики респираторных инфекций, в том числе коронавирусной. Об этом заявил главный специалист-оториноларинголог Федерального медико-биологического агентства России Яков Накатис. Об этом: Главный оториноларинголог ФМБА России призвал носить маски через не хочу

08:55 29.10.2020 К неутешительному выводу пришли активисты молодежной организации «Молодая гвардия», которые вместе с депутатами областного парламента приняли участие в мониторинге наличия в аптеках Иркутской области противовирусных препаратов и антибиотиков. Как заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защиты Законодательного собрания Артем Лобков, слова которого цитирует сайт законодательного собрания Приангарья, в некоторых городах и поселках таких препаратов нет совсем. «Всего удалось посетить 126 аптек в городах Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск Саянск, Тулун, Вихоревка, Усть-Кут, Бодайбо, Балаганск, а также в поселках Братского, Усть-Илимского, Зиминского и Осинского районов. В аптечной сети Иркутской области практически отсутствуют популярные противовирусные препараты и антибиотики. Препараты Арбидол, Грипферон, Амиксин, Ингавирин, Азитромицин и Левофлоксацин продаются только в каждой десятой аптеке», — пояснил парламентарий. Читайте также: Общественники указали не дефицит антибиотиков в Приангарье

08:59 29.10.2020 Накануне, 28 октября, на Ставрополье коронавирус выявили у 192 человек, что стало самым большим суточным приростом в крае с начала пандемии. Отметим, что «рекорд» по числу выявленных за сутки носителей инфекции в регионе обновляется пятый день подряд. Читайте подробнее: На Ставрополье впервые выявили за сутки более 190 человек с коронавирусом

09:01 29.10.2020 По состоянию на 29 октября в Новосибирской области коронавирус выявлен у 16 939 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 178 случаев заражения. Подробности в материале: В Новосибирской области число носителей коронавируса приблизилось к 17 тыс

09:01 29.10.2020 Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области просят выделить из резервного фонда правительства более 290 млн рублей на борьбу с коронавирусом. В частности, предусмотреть средства на развёртывание дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19, закупку медицинских препаратов и лекарств, создание центра телемедицинских технологий. Читайте также: В Ульяновской области на борьбу с коронавирусом могут выделить ещё 290 млн

09:09 29.10.2020 За последние двое суток (27−28 октября) в Иркутске дополнительно развёрнуто около 150 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, большая их часть (65 коек) действует теперь на базе Иркутского областного онкологического диспансера, ещё 30 открыты в городской больнице №5, и 53 койки организованы в областной клинической больнице. Всего, по словам заместителя губернатора Приангарья Андрея Бунёва, в регионе уже функционирует 4377 ковидных коек — это треть от всего коечного фонда в медучреждениях области. Об этом: В Иркутской области развернуты десятки новых коек для больных с COVID-19

09:09 29.10.2020 Свыше 368 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Об этом: В России из-за SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остается 368 тыс. человек