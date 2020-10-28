Вашингтон, 28 октября, 2020, 22:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 28 октября в Twitter, что СМИ и интернет-корпорациям не удастся скрыть коррупционные преступления его оппонента от демократов Джо Байдена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Медиа и Big Tech не смогут скрыть коррупцию Байдена!» — заявил Трамп.

Бывший вице-президент США и его сын Хантер Байден обвиняются Трампом и его сторонниками в причастности к коррупции на Украине. Статья New York Post по «украинским делам» семейства Байденов активно блокировалась соцсетями Facebook и Twitter.

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