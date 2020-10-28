Париж, 28 октября, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал лидеров мусульманских стран совместно бороться с исламофобией в виде политики президента Франции Эммануэля Макрона в отношении мусульман.

Пакистан

«Недавние высказывания некоторых лидеров и осквернение Священного Корана свидетельствуют о росте исламофобии в европейских странах», — заявил Хан на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Как лидеры мусульманских стран мы должны сами положить конец этому нескончаемому потоку ненависти и насилия. Я призываю всех лидеров мусульманских стран поднять голос и объяснить лидерам немусульманских стран и, в особенности, лидерам западных стран, какую глубокую любовь и уважение мы питаем к нашей священной книге и к нашему пророку», — пояснил он.

Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону «нужно лечить свою психику», после того как глава Пятой республики заявил, СМИ имеют право публиковать и распространять карикатуры на пророка Мухаммеда и выдвинул идею «просвещенного ислама».

Вслед за Турцией представители Пакистана, Марокко, Ирана, Египта и Саудовской Аравии также осудили «атаку Макрона на ислам» и призвали бойкотировать французские товары.