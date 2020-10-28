Аятолла Хаменеи назвал глупостью действия Макрона в отношении ислама
Кум, Иран, 28 октября, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Французское руководство своими несуразными действиями в отношении мусульман оскорбляет людей, написал 28 октября иранский аятолла Али Хаменеи в Twitter.
Духовный лидер Ирана предложил французской молодёжи спросить своего президента Эммануэля Макрона, «почему он поддерживает оскорбления посланника Бога во имя свободы слова»?
Иранский деятель предложил сравнить политику Парижа в отношении мусульман и их духовных ценностей с политикой в отношении Холокоста, за сомнения в котором «сажают в тюрьму, в то время как оскорбление пророка разрешено».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон объявил, что нужно бороться с радикальной религией — после жестокого убийства исламистом школьного преподавателя в пригороде Парижа. В свою очередь это убийство произошло из-за карикатур на пророка Мухаммеда в Charlie Hebdo.
Мусульманские страны осудили заявления Макрона, причём Анкара и вовсе обвинила французского лидера в психическом расстройстве, а на странице иранской газеты появилась карикатура на «французского дьявола».
После этого Charlie Hebdo выпустила номер с новой карикатурой — уже на Эрдогана. Сегодня, 28 октября, французский посол был вызван в МИД Турции.