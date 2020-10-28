Кум, Иран, 28 октября, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Французское руководство своими несуразными действиями в отношении мусульман оскорбляет людей, написал 28 октября иранский аятолла Али Хаменеи в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Духовный лидер Ирана предложил французской молодёжи спросить своего президента Эммануэля Макрона, «почему он поддерживает оскорбления посланника Бога во имя свободы слова»?

Хаменеи «Не является ли этот глупый поступок оскорблением людей, которые его избрали?»

Иранский деятель предложил сравнить политику Парижа в отношении мусульман и их духовных ценностей с политикой в отношении Холокоста, за сомнения в котором «сажают в тюрьму, в то время как оскорбление пророка разрешено».

Читайте также:Рухани: политика Макрона в отношении мусульман «провоцирует насилие»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон объявил, что нужно бороться с радикальной религией — после жестокого убийства исламистом школьного преподавателя в пригороде Парижа. В свою очередь это убийство произошло из-за карикатур на пророка Мухаммеда в Charlie Hebdo.

Мусульманские страны осудили заявления Макрона, причём Анкара и вовсе обвинила французского лидера в психическом расстройстве, а на странице иранской газеты появилась карикатура на «французского дьявола».

После этого Charlie Hebdo выпустила номер с новой карикатурой — уже на Эрдогана. Сегодня, 28 октября, французский посол был вызван в МИД Турции.