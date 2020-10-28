Москва, 28 октября, 2020, 21:17 — ИА Регнум. Свой план мирного урегулирования в Донбассе пообещал в течение недели сформировать Киев, сообщил 28 октября журналистам полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Грызлов «После длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой сегодня Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях отельных районов Донецкой и Луганской областей».

Ранее полпред ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что Донбасс рассчитывает получить от украинской стороны сбалансированный документ. В нём должны быть учтены, в том числе, необходимые поправки в Конституцию Украины, закрепляющие особый статус Донбасса.