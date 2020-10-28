Киев, 28 октября, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Военный эксперт Алексей Арестович назначен спикером украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Об этом сам Арестович заявил через социальные сети вечером 28 октября.

«Решением главы делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука я назначен советником делегации по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины», — заявил Арестович.

Новоназначенный спикер тут же сообщил «острую новость» — украинская сторона в лице главы Леонида Кравчука во время заседания группы сегодня, 28 октября, предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант «плана действий» по интенсификации процесса мирного урегулирования.

ИА REGNUM отмечает, что Арестович уже долгие годы является одним из самых известных и популярных украинских комментаторов военной ситуации в Донбассе. В 2017 г. он угодил в масштабный скандал, открыто заявив, что на протяжении последних трех лет (с 2014 по 2017 г.) специально врал о ситуации в Донбассе, а его экспертные комментарии были «черной пропагандой» против России.

«Я много врал вам, начиная с весны 2014 года… Искажение информации я запускал по двум основным линиям: создание патриотического лубка, в котором мы «усі єднаємося, шануємося та героїчні», а Украину ожидают сияющие перспективы, и «чёрная пропаганда против РФ». Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины. Спустя три года я сделал вывод — пропаганда является частью войны, возможна и даже (к сожалению) необходима, но только на анонимных началах, т. е. когда ты не подписываешься под ней своим именем», — заявил он тогда.

Заявление Арестовича тогда вызвало масштабный внутриполитический кризис на Украине и породило целый ряд вопросов о реальном положении дел в Донбассе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что украинский дипломат Маркиян Лубкивскийне принял предложение властей присоединиться к работе украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе в качестве спикера.