Санкт-Петербург, 28 октября, 2020, 17:59 — ИА Регнум. Системе жилищно-коммунального хозяйства Петербурга в 2021 году может не хватить средств в связи с секвестром бюджета в коронавирусный год, который так и не восполнили. Об этом 28 октября заявила депутат Заксобрания Петербурга от «Партии Роста» Оксана Дмитриева во время первого чтения бюджета-2021 в городском парламенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега на Невском проспекте (2018 год)

Дмитриева отметила, что из-за пандемии в 2020 году финансирование всей системы ЖКХ Петербурга сократилось на 13% по сравнению с уровнем исполнения 2019 года, а по сравнению с планами — на четверть. Именно за счет этого сокращения удалось добавить денег на здравоохранение.

«Но, к сожалению, на 2021 год этот провал финансирования не компенсируется, а только закрепляется», — сообщила Дмитриева. По ее мнению, систему ЖКХ Северной столицы перевели на «голодный паек».

«Полностью ставится крест на планах по закупке техники, в том числе для зимней уборки. Не хотелось бы повторять историческую ситуацию, когда великая чума в Лондоне сменилась великим пожаром. Не хотелось бы, чтобы «ковидный» кризис сменился снежным коллапсом», — сказала депутат.

Вице-губернатор Эдуард Батанов сообщил, что в 2019 году город закупил 471 единицу снегоуборочной техники.

«Коллеги отработали этот год и полагают, что техники хватит», — сказал чиновник.

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Напомним, катастрофическим снежным коллапсом ознаменовалась первая зима, заставшая Александра Беглова в качестве врио губернатора Петербурга в сезон 2018−2019 годов. Из-за плохой уборки улиц от снега и сосулек горожане травмировались, были и трагические случаи. Тогда градоначальник призвал всех петербуржцев выйти на улицы с собственными лопатами и убирать снег.

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Минувшая же зима 2019−2020 годов ознаменовалась достаточно теплой погодой и минимальными осадками, так что даже запасы соли и песка остались невостребованными.

При этом вице-губернатор Николай Бондаренко, ответственный за ЖКХ, в начале октября 2020 года признал, что, «несмотря на все усилия дорожных предприятий по набору кадров, специалистов ручного труда для уборки улиц в снегопад недостаточно».