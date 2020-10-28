Екатеринбург, 28 октября, 2020, 17:50 — ИА Регнум. В Красноуральске (Свердловская область) обвинили врача в том, что та остановила операцию по установке коронок и вынудила пациентку со сточенными зубами покинуть кабинет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила дочь пострадавшей.

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Инцидент произошёл в начале октября. Во время операции пациентка Елена Жолобова обратила внимание, что стоматолог уронила медицинский прибор и не обработала его антисептиком. «После такого замечания врач сказала, что не будет ничего доделывать, и предложила забрать деньги и покинуть помещение», — сообщила дочь Жолобовой.

Пациентке со сточенными зубами так и не поставили временные коронки. Жолобова вместе с родственниками просила назначить другого врача или хотя бы сделать фотографии медицинской карты. Врач был назначен на 2 ноября. Но тот якобы отказался её принять. А главврач клиники Наталья Беляева, по словам дочери пострадавшей, не смогла решить эту проблему. Стоматологи же из частных клиник опасаются доделывать работу за другим врачом.

Дозвониться до заведующей клиникой Натальи Беляевой и получить подтверждение или опровержение данной информации корреспонденту ИА REGNUM не удалось. А в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что уже слышали об этом инциденте в пересказе третьих лиц, и попросили Жолобову обратиться в минздрав с описанием всей ситуации. Отметим, на данный момент она отправила обращение на горячую линию ведомства.