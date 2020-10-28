Грозный, 28 октября, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Владимира ПутинаДмитрия Пескова о том, что все внешнеполитические заявления в России уполномочен делать глава государства, а дело глав субъектов оценивать ситуацию на местах. По словам Кадырова, он «отлично разбирается, кем регулируются внешние и внутренние отношения в стране» и «объяснять ему на эту тему ничего не надо». Тем не менее свое мнение он высказал и продолжает отстаивать, но не как политик, а как мусульманин, защищающий свою религию.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Нужно учитывать и тот факт, что свое мнение в адрес французских властей я высказал как мусульманин, а не как политик. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился бы более объективным», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, он будет отстаивать свою позицию до конца и за неё «готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь». Поэтому он вновь, как мусульманин, повторяет «тысячу раз» свои слова в отношении Макрона.

«Это мое право как человека, безмерно любящего свою религию и строго соблюдающего все предписания Священного Корана и сунны. <… Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» — заявил чеченский лидер.

Читайте также: Кремль посоветовал Кадырову не заниматься внешней политикой

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров накануне обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с обвинениями в религиозном экстремизме. Он потребовал от него прекратить нападки на ислам, пригрозив, что в противном случае мусульмане ему этого не простят.

Комментируя это обращение Кадырова, Песков отметил, что главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, «законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны».

Читайте также: Кадыров потребовал от Макрона прекратить нападки на ислам