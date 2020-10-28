Санкт-Петербург, 28 октября, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Защита историка Олега Соколова, который находится на скамье подсудимых по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, продолжает представлять суду в Петербурге своих свидетелей. В основном это участники военно-исторических реконструкций, которые наперебой называют подсудимого «уважаемым историком», «примерным семьянином», «великим человеком».

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Олег Соколов в зале суда и его адвокаты

После выступления каждого своего «защитника» Соколов просит передать своим сподвижникам «привет», а также высказывает пожелания дожить до того момента, когда его выпустят, чтобы вновь сесть на коня, передает корреспондент ИА REGNUM.

На очередном заседании по делу об убийстве Анастасии Ещенко в суд были приглашены участники реконструкций, которые тесно общались с Соколовым. Оба мужчины по видеосвязи рассказывали суду о своем знакомстве с историком, восхищались его знаниями, «харизмой» и поведением на реконструкторских мероприятиях. При этом ни один из свидетелей не высказал ничего негативного в отношении Ещенко, впрочем, они знали ее поверхностно и видели несколько раз в присутствии Соколова и других людей.

«Передайте всем нашим артиллеристам, что я буду стараться держаться несмотря ни на что, несмотря на то, что больно и очень тяжело. Передайте им, что я всех помню, люблю, знаю и буду стараться дожить до счастья увидеть вас еще как-нибудь в строю доблестных полков», — заявил Соколов своему хорошему знакомому, свидетелю Александру Сахневичу.

Другого свидетеля он также попросил передать привет своим «однополчанам»: «Я хотел поблагодарить вас от души, что пришли и не побоялись, несмотря на давление средств массовой информации в попытке превратить меня в чудовищное пугало, пришли сюда, сказали добрые слова. Хотел бы я, если доживу, оказаться на коне», — сказал он Сергею Улановичу.

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После допроса свидетелей один из адвокатов Соколова — Александр Торгашев — представил суду множество ходатайств, среди которых просьба истребовать в гидрометцентре справку о погоде в день убийства Анастасия Ещенко. Суду он пояснил, что в ночь на 8 ноября 2019 года, когда между ней и Олегом Соколовым произошел конфликт, девушка выбежала из квартиры на набережной Мойки якобы в легкой домашней одежде и домашних тапочках на улицу и пробыла там около 40 минут. Адвокат заявил, что в ту ночь на улице было холодно, «ощущалось как минус восемь».

По словам Торгашева, у защиты и подсудимого есть основание полагать, что всё это время девушка находилась в автомобиле, предположительно, с соратниками публициста Евгения Понасенкова, с которым у его подзащитного давняя вражда. В свою очередь другой адвокат Соколова Сергей Лукьянов уточнил, что Ещенко в этот промежуток времени не отвечала на 12 звонков родного брата, но выходила в интернет, что тоже якобы подтверждает их предположение. Адвокаты просят запросить компанию МТС о звонках и интернет-соединениях девушки, а также о ее общении через мессенджер WhatsApp.

Помимо этого, адвокат попросил суд принять в качестве доказательств скриншоты сообщений с угрозами, которые поступали на телефон и электронную почту Соколова и Ещенко. По мнению Торгашева, угрожали сподвижники Понасенкова, которые подписывали письма как «Бессмертная контора».

Данное ходатайство и еще несколько ходатайств защиты Соколова суд отклонил.

Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова состоится в понедельник, 2 ноября.