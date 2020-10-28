Ярославль, 28 октября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. В Ярославской области начал свою работу офис Центрального окружного отделения Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области.

Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в ЯО Галина Старостина и Альфир Бакиров

Одним из первых шагов нового учреждения стало подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с региональным уполномоченным Альфиром Бакировым.

Арбитражный центр при РСПП является самостоятельным учреждением, осуществляющим функции третейского разбирательства. Он принимает к рассмотрению любые споры, которые в силу закона могут быть предметом арбитража. Это внутрироссийские, международные, корпоративные споры и споры с участием физических лиц. В составе областной коллегии арбитров — известные адвокаты региона, эксперты, ученые и судьи в отставке.

По словам руководителя ярославского офиса, президента областной коллегии адвокатов «Академия правовой защиты» Галины Старостиной, рассмотрение споров не государственными судами, а альтернативными способами имеет ряд преимуществ. Среди них оперативность, конфиденциальность и окончательность вынесенного решения.

«Решение выносится в одной инстанции и является обязательным для исполнения. Если же оно не исполняется, то заинтересованное лицо вправе обратиться с заявлением о выдаче исполнительного листа в суд. То, что государственные суды выдают исполнительные листы на основании решений третейского суда, — очень значимый и весомый аргумент. Однако самым главным, на наш взгляд, является оперативность рассмотрения споров — окончательное решение выносится в одной инстанции в течение нескольких месяцев», — рассказала Галина Старостина.

То, что государственные суды перегружены, а рассмотрение дел может затянуться на годы, подтвердил и Альфир Бакиров.

«Наша практика показывает, что некоторые предприниматели годами не вылезают из судов, теряют деньги, здоровье, драгоценное время, — считает Альфир Бакиров. — Третейское разбирательство направлено на достижение компромисса и примирение сторон, призвано уберечь от банкротства и убытков, вызванных длительным рассмотрением споров. К сожалению, у бизнеса недостаточно информации о таком способе решения споров, в то время как рассмотрение споров третейским судом является одним из законных способов защиты гражданских прав. Подписанное нами с Арбитражным центром соглашение предусматривает организацию совместных консультаций, конференций и семинаров для предпринимателей, в рамках которых мы планируем эту просветительскую работу проводить».

В последние годы в России произошла реформа в сфере третейского судопроизводства. Теперь этой деятельностью могут заниматься немногочисленные арбитражные учреждения, имеющие специальное разрешение Правительства РФ. Арбитражный центр при РСПП является одним из них. В 2019 году центром было рассмотрено 300 исков (подано 305, включая пять встречных исков), общая цена требований по поступившим искам составила 36,8 млрд рублей.