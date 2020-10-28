Киев, 28 октября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. После местных выборов ни жизнерадостному и говорливому президенту Украины Владимиру Зеленскому, ни однопартийному большинству Верховной рады «Слуги народа» нечего сказать украинскому народу, заявил в своем комментарии 28 октября украинский политолог Виктор Небоженко.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Нечего сказать — ни сейчас, ни завтра. Это главный результат этих шумных и «мутных» выборов», — отметил эксперт.

Он напоминает, что на местах представители партии «Слуга народа» «простодушно» заявляют о результатах местных выборов на Украине — мы не победили, но и не проиграли.

«А пока президент Украины Зеленский подозрительно долго молчит, ожидая новых пиар-фокусов, его народные депутаты и прикормленные политологи упорно ищут в публичном и политическом поражении несостоявшейся партии «Слуги народа» тайную «диалектику успеха»: с одной стороны явное поражение, но с другой стороны — не все так плохо. Но для кого? Для президента, парламента, олигархов, местной власти или украинского народа, который упорно отучают ходить на выборы и интересоваться политикой», — подчеркнул Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине состоялись 25 октября. По предварительным данным, партия «Слуга народа» в подавляющем большинстве местных советов получила лишь 3−4 место с результатом порядка 10%. Глава партии «СН» Александр Корниенко заявил, что не считает результат «провалом» и призывает дождаться официальных данных по итогам выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский итоги местных выборов прокомментировал очень кратко сразу после закрытия избирательных участков. Он заявил, что будет «жестко следить» за действиями новых региональных властей. Более к этому вопросу президент до настоящего момента не возвращался.