Волгоград, 28 октября, 2020, 16:13 — ИА Регнум. Два смертельных исхода у пациентов с подтверждённым коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области 28 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

84-летняя жительница Волжского была госпитализирована в тяжёлом состоянии в Волгоградскую областную клиническую инфекционную больницу № 1. У пациентки имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Жителя Фроловского района, 42-летнего мужчину, скорая помощь доставила в Михайловскую центральную районную больницу в тяжёлом состоянии с черепно-мозговой травмой. При обследовании у него выявили двухстороннюю пневмонию, пациента и перенаправили в инфекционное отделение.

В волгоградских стационарах сейчас получают лечение 1962 человека.