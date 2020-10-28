Ярославль, 28 октября, 2020, 15:45 — ИА Регнум. В Ярославле усадьбу Коковцевых продают за половину первоначальной стоимости. Об этом на заседании комиссии муниципалитета Ярославля рассказала председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля Валерия Мусатова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Усадьба Коковцевых

Ранее мэрия города выставляла здание усадьбы XVIII века на торги за 32 млн рублей. Однако желающих купить ее не нашлось. После этого комитет по управлению муниципальным имуществом попытался продать усадьбу посредством публичного предложения. Как рассказала Валерия Мусатова, пока что заявок на покупку усадьбы и за 16 млн не поступило.

Между тем некоммерческая организация «Фонд содействия возрождению Усадьбы Коковцовых» обратилась к городским властям с просьбой исключить усадьбу из программы приватизации. На заседании комиссии муниципалитета представители фонда рассказали о том, что здание должно стать культурным центром.

Усадьба является выявленным объектом культурного наследия. И это тоже затрудняет определение её дальнейшей судьбы. Статус выявленного объекта не позволяет вести какие-либо восстановительные работы, потому что не определён предмет охраны памятника. При отсутствии статуса невозможно спрогнозировать и затраты на реставрацию, а также варианты дальнейшего использования.

В итоге депутаты решили выехать в усадьбу и на месте посмотреть, что там происходит. После этого депутаты могут вернуться к вопросу об исключении памятника из программы приватизации.