Кострома, 28 октября, 2020, 15:43 — ИА Регнум. В посёлке Космынино на 1900 жителей, расположенном в Нерехтском районе Костромской области, сгорел фельдшерско-акушерский пункт — об этом 28 октября сообщает УМВД России по региону.

44.mchs.gov.ru Сгоревший ФАП

Правоохранители предполагают, что пожар в ФАПе устроил мужчина, днём ранее ограбивший местную жительницу. Скрываясь от преследования полиции, преступник выставил стекло в здании и заночевал в медицинском учреждении.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы Воскресенского сельского поселения Сергей Нуреев, здание ФАПа сгорело не полностью — основные элементы кирпичной постройки и часть медицинского оборудования по-прежнему пригодны к использованию. Оказывать медицинскую помощь местным жителям до восстановления пункта будут в дневном стационаре, расположенном в посёлке. Точные обстоятельства смерти мужчины устанавливают следователи.