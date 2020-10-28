Ярославль, 28 октября, 2020, 15:34 — ИА Регнум. В Ярославле одна из частных компаний активно занимается установкой на придомовых территория нестационарных торговых объектов, чем нарушает городские «Правила Благоустройства». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутатов муниципалитета Ярославля.

Yarnews.net Незаконный ларек

Жители домов на Ленинградском проспекте и улицы Шавырина отправили обращения об установке незаконных ларьков в прокуратуру Ярославской области и депутатам муниципалитета.

«Мы живем в 117-м доме по Ленинградскому проспекту. Прямо на придомовой территории на газоне поставили ларек. Жильцов никто не спрашивал!!! Наш дом окружён торговыми объектами, двора практически не осталось, нам негде даже с детьми погулять. До каких пор в Ярославле будет продолжаться этот произвол? Требуем разобраться в данной ситуации, и киоск убрать. Эти киоски по всему Брагино растут, как грибы после дождя. На Панина, Труфанова, Батова, Урицкого поставили во дворах. У 27-го дома на Шавырина рабочие поржали, которые ставят. Типа протестуйте и жалуйтесь, кому хотите. Хоть Путину пишите. Тут люди из Подмосковья все решают», — говорится в тексте обращения.

Вопрос обсуждался на комиссии по экономике муниципалитета Ярославля.

«У нас стали появляться в городе объекты НТО, которые занимаются водой. «Ключ здоровья» написано на них. Они располагаются на придомовых территориях… Устанавливаются НТО по городу, которые не в схеме, устанавливаются самовольно, в нарушение наших городских правил», — подчеркнул председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

В мэрии не смогли оперативно пояснить депутатам, кто санкционировал установку и действительно ли работы идут на придомовых территориях. Однако, как говорят депутаты, тема отнюдь не нова. Нестационарные торговые объекты ставит один конкретный предприниматель.

«Уже больше года длится эта тема. С какой наглостью пробивается абсолютно незаконная тема, вот эти киоски. Даже без заключения прокуратуры. Кому-то выгодней бизнес, чем политическая стабильность Ярославля. Средства в бюджет? Эти киоски они незаконно ставят рядом с конкурентами, с фирмами, которые в Ярославле уже работают. Киоски ставятся с одинаковым практически названием, для того, чтобы перебить клиентов», — пояснил депутат Анатолий Каширин.

Yarnews.net Установленный на придомовой территории НТО

Для председателя муниципалитета важнее правовой момент — установщик ларьков нарушает городские «Правила благоустройства». Потому даже если данные места позже будут узаконены в схеме НТО, Артур Ефремов предложил не допускать к участию в аукционах нарушителя.

«Если все-таки будет включение, то нам нужно отдельно проголосовать, чтобы данная компания не была допущена до аукциона. Потому что мы фактически допускаем до аукциона компанию, которая изначально нарушает наше решение, то мы тем самым даем право нарушать всем остальным. Мы на себе ставим жирный крест. Это вопиющий факт. На мой взгляд он вообще неприемлем», — заявил Артур Ефремов.

Вопрос будет рассмотрен на следующей неделе на заседании муниципалитета Ярославля.