Париж, 28 октября, 2020, 15:08 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Bugatti накануне премьеры своей новой модели опубликовал её тизер. Изображение автомобиля распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Bugatti Тизер нового экстремального гиперкара Bugatti

На представленном тизере дизайнеры компании продемонстрировала, как будет выглядеть шасси и некоторые детали салона будущего гиперкара. Название будущей новинки не раскрывается.

Безымянный гиперкар, судя по тизеру, получит фирменный двигатель W16 рабочим объёмом восемь литров. Максимальная производительность мотора пока не раскрывается. На гиперкаре Chiron Super Sport 300+ этот же агрегат с четырьмя турбокомпрессорами производит 1600 «лошадей».

Внешне новый Bugatti будет выделяться карбоновыми спортивными сиденьями с боковой поддержкой, прямоугольным рулём и компактной «приборкой».

Ранее стало известно, что руководство немецкого концерна Volkswagen рассматривает возможность передачи бренда Bugatti хорватскому производителю электрокаров Rimac Automobili в обмен на значительную долю в этой компании.

Читайте также: Новый гиперкар Bugatti выполнен в стиле космического корабля