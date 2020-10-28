Москва, 28 октября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. Цифровые технологии расширят возможности финансового сектора экономики по удалённой идентификации граждан. Об этом 28 октября сообщил вице-премьер Антон Силуанов на совещании президента с членами правительства.

D-russia.ru Цифровизация

Силуанов рассказал, что правительство приняло план мероприятий по внедрению «цифры» в финансовый сектор. Одной из основных задач плана станет расширение возможности удалённой идентификации.

«Расширение возможностей удалённой идентификации граждан. Для чего это: позволит открывать счета в банках дистанционно, оформлять кредиты и даже приобретать жильё. Всё это можно сделать в онлайн-формате», — сказал он.

Ожидается, что работа по реализации плана будет завершена в середине 2021 года.