Ярославль, 28 октября, 2020, 14:58 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд удовлетворил иск товарищества собственников недвижимости о взыскании денег, собранных на капитальный ремонт дома. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Pixabay.com Молоток судьи

ИА REGNUM не раз сообщало о проблемах, возникающих у ярославцев, желающих уйти из «общего котла» на специальный счет и самостоятельно использовать свои деньги для ремонта дома. По различным причинам Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области зачастую отказывает людям в этом праве.

Так произошло и с жителями дома во Фрунзенском районе. Дом новый, и жильцы выбрали способ накопления денег на капремонт на специальном счете. В декабре 2018 года жильцы приняли решение о том, что владельцем спецсчета будет само товарищество собственников недвижимости. В этом случае собственники не зависят от фонда и могут самостоятельно распоряжаться счётом.

«Председателем ТСН неоднократно направлялись документы в Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов для перечисления денежных средств, находящихся на специальном счете многоквартирного дома на специальный счет, владельцем которого является Товарищество собственников недвижимости», — говорится в судебном решении.

Однако, как следует из судебного решения, фонд деньги жителям не отдал. Это и стало поводом для обращения в суд. Что интересно, представители фонда не явились и в суд. В отзыве на исковое заявление фонд указал, что товарищество собственников недвижимости не может быть владельцем спецсчета. Кроме того, ТСН якобы не представило справку банка и документ, подтверждающий право управления домом. Но жители все эти доводы опровергли в суде.

«На основании изложенного, суд приходит к выводу, что истцом при обращении в Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов были представлены все необходимые документы и сведения для перечисления денежных средств, находящихся на специальном счете многоквартирного дома», — говорится в решении Фрунзенского районного суда.

Что же касается права быть владельцем спецсчета товарищества собственников недвижимости, то и здесь суд встал на сторону жителей. В итоге суд принял решение взыскать в полном объеме все денежные средства, находящиеся на дату исполнения решения суда на специальном счете многоквартирного дома. К ним относятся также и проценты, которые начисляются за время хранения денег. Кроме того, фонд обязан будет заплатить и госпошлину за обращение в суд.

Таким образом в Ярославле создан судебный прецедент, когда жители преодолели все препоны, которые фонд капремонта ставит перед теми, кто хочет самостоятельно распоряжаться собственными средствами. Не исключено, что за иском жителей дома во Фрунзенском районе последуют и другие заявления в суды.