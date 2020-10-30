Вашингтон, 30 октября, 2020, 05:04 — ИА Регнум. Обсуждение в СМИ возможности размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет средней и малой дальности (РСМД) еще год назад воспринималось как всего лишь умозрительные возможности. О том, как через год туман рассеялся, оставив перед наблюдателями картину неумолимо надвигающейся реальности, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Межконтинентальная баллистическая ракета

Программа, предусматривающая угрозу Китаю американскими РСМД, была принята еще в 2011 году, и с тех пор она обставлялась новыми подробностями. То один, то другой американский военный эксперт объявляли о необходимости и «удобстве» РСМД как инструмента «обороны», в котором «будет нуждаться Япония».

Теперь американский министр обороны Марк Эспер предсказал для отношений США и их союзников с Россией и Китаем «худший вариант». А это значит, что США будут продолжать готовиться к войне, используя как технические, так и дипломатические средства. Как в этой связи выглядит судьба сдерживавших гонку вооружений договоров, действовавших со времен СССР? Читайте статью Владимира Павленко «Ракеты как геополитический «момент истины» с центром в АТР».