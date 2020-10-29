Вашингтон, 30 октября, 2020, 02:26 — ИА Регнум. Выступление госсекретаря США Майка Помпео перед собравшимися на саммите «Троеморье» содержало не только обычные приветствия и благопожелания. В какой форме Помпео донес до восточноевропейцев желание США получить их деньги, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная электростанция

Взяв быка за рога, Помпео прямо задал вопрос, когда же восточноевропейцы (а проект «Троеморье» включает 12 стран от Австрии до Эстонии) начнут вкладывать свои финансы в то, что пока остается по большей части словесными уверениями в готовности поддержать друг друга. Госсекретарь США не поленился указать и способ, которым «троеморцы» смогут потратить деньги наилучшим для себя и, что неудивительно, для США способом. Этим предложением оказался план постройки в Восточной Европе большого количества американских атомных электростанций.

Возможно, в этом предложении главным стало то, что даже совместными усилиями США и их единомышленников в Европе, так и не удалось остановить российский проект «Северный поток — 2» и Вашингтону пришлось атаковать энергетику ЕС с атомного фланга. А может быть есть и дополнительные причины? Читайте статью Станислава Стремидловского «США увидели в «Троеморье» возможность навязать Европе свои АЭС».