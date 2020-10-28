Чебоксары, 28 октября, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил ИА REGNUM за работу по сбору информации, архивных материалов и воспоминаний о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в республике в годы Великой Отечественной войны. По его словам, сегодня стоит «задача сделать так, чтобы эта память обрела реальные очертания».

Глава Чувашии Олег Николаев. Скриншот прямой трансляции с сайта culture.ru

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Сегодня, 28 октября, в Чебоксарах открылся Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Глава Чувашии также объявил о старте марафона мероприятий, посвящённых этим историческим событиям.

«Но надо сказать, что, начиная этот марафон, мы переводим эту работу на новый уровень. Я говорю огромные слова благодарности информационному агентству REGNUM, которое в течение последних пяти лет последовательно публиковало материалы о фактах строительства Сурского оборонительного рубежа, о судьбах людей. И сегодня, начиная и систематизируя эту работу, наша задача сделать так, чтобы эта память обрела реальные очертания. Круглые столы, научные работы, поисковые экспедиции, строительство мемориального комплекса и иных объектов, которые будут появляться на местах былых оборонительных рубежей, на мой взгляд, призваны, прежде всего, решить главную задачу — передать эту память будущем поколениям.

И говорю огромное спасибо всем строителям — нашим прадедам, прабабушкам, людям, которые вовлечены в этот процесс. Это мощное движение, которое мы начинаем, позволит нам усилиться и вдохновиться, чтобы совместно реализовать те планы, которые мы ставим по развитию Чувашской Республики», — подчеркнул Олег Николаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 80-летию героической масштабной стройки 2021 год объявлен в Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах за рекордные сроки, на стройку была мобилизована треть оставшегося трудоспособного населения — 170 тыс. человек. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани.

Напомним, что более пяти лет федеральное информационное агентство ИА REGNUM ведёт проект, посвящённый строительству в первый год Великой Отечественной войны Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Это одна из самых не изученных страниц истории республики и страны периода Великой Отечественной войны, о которой и 75 лет спустя после её окончания мало что известно. Достаточно сказать, что план круговой обороны Чебоксар был впервые обнародован и опубликован ИА REGNUM, а на момент публикации доступ к данным документам получили только три человека, включая корреспондента издания.