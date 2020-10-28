Глава Чувашии поблагодарил ИА REGNUM за работу по Сурскому рубежу
Чебоксары, 28 октября, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил ИА REGNUM за работу по сбору информации, архивных материалов и воспоминаний о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в республике в годы Великой Отечественной войны. По его словам, сегодня стоит «задача сделать так, чтобы эта память обрела реальные очертания».
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Сегодня, 28 октября, в Чебоксарах открылся Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Глава Чувашии также объявил о старте марафона мероприятий, посвящённых этим историческим событиям.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 80-летию героической масштабной стройки 2021 год объявлен в Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах за рекордные сроки, на стройку была мобилизована треть оставшегося трудоспособного населения — 170 тыс. человек. Рубежи обороны в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани.
Напомним, что более пяти лет федеральное информационное агентство ИА REGNUM ведёт проект, посвящённый строительству в первый год Великой Отечественной войны Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Это одна из самых не изученных страниц истории республики и страны периода Великой Отечественной войны, о которой и 75 лет спустя после её окончания мало что известно. Достаточно сказать, что план круговой обороны Чебоксар был впервые обнародован и опубликован ИА REGNUM, а на момент публикации доступ к данным документам получили только три человека, включая корреспондента издания.