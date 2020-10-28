Сурский оборонительный рубеж объединяет жителей — глава Чувашии
Чебоксары, 28 октября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. В Чувашии жители объединяются вокруг темы строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в годы Великой Отечественной войны. И задача современного поколения — восстановить память о тех событиях и участниках той стройки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 октября, заявил глава Чувашии Олег Николаев, открывая Год, посвящённый трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей.
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Руководитель республики начал своё приветствие на чувашском языке, поблагодарив присутствующих тружеников тыла, в числе которых участники строительства Сурского рубежа.
Глава Чувашии подчеркнул, что наша задача и долг — «восстановить память, потому память — это сила»:
Руководитель республики также подчеркнул, что когда был объявлен Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, то в Чувашии началась «объединительная волна, которая стремительно обретает конкретные очертания и контуры». Ярким примером этому являются жители Козловского района, которые безвозмездно передали свою землю, где будет построен мемориальный комплекс «Строителям безмолвных рубежей». Большую работу проводят школьники города Чебоксары, выезжают в районы республики и беседуют с живущими строителями этих безмолвных рубежей.
Олег Николаев объявил открытым марафон мероприятий, посвящённых трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 80-летию героической масштабной стройки 2021 год объявлен в Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах за рекордные сроки, на стройку была мобилизована треть оставшегося трудоспособного населения — 170 тыс. человек.