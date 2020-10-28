Чебоксары, 28 октября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. В Чувашии жители объединяются вокруг темы строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в годы Великой Отечественной войны. И задача современного поколения — восстановить память о тех событиях и участниках той стройки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 октября, заявил глава Чувашии Олег Николаев, открывая Год, посвящённый трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей.

Глава Чувашии Олег Николаев наградил за памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономии жителей Козловского района, которые передали свои земли под строительство мемориального комплекса. Скриншот прямой трансляции с сайта culture.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Подвиг народа: как шли «на окопы» и строили рубежи в Чувашии — трансляция»

Руководитель республики начал своё приветствие на чувашском языке, поблагодарив присутствующих тружеников тыла, в числе которых участники строительства Сурского рубежа.

«Лично у меня сердце сжимается, душа наполняется волнением, накатывает слеза, когда вникаешь в судьбу человека, конкретного подвига военного времени. В истории Чувашии есть подвиг народа: в этот день 79 лет назад начался очень важный этап в истории чувашского народа, когда наши прадеды, прабабушки, дети того времен начали очень серьёзную ответственную работу, которая поистине является подвигом, и он был посвящён тому, чтобы защитить Отчизну. Конечно, в то время все этому отдавались, но поражает мужество и отвага, с которой люди делали свою работу.

Казалось бы, о чём может говорить цифра в 5 млн кубометров земли, которая была вынута, чтобы построить оборонительные рубежа. Если представить это в виде колонны автотранспорта, куда погрузили эту землю и выстроить это в линию, то это дорога от Чувашии до Новосибирска. Это чтобы можно было представить масштабность стройки. И, конечно, сроки, за которые это было реализовано», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии подчеркнул, что наша задача и долг — «восстановить память, потому память — это сила»:

«Человек помнящий — силён. А раз он силён, значит, он способен творить очень важные, очень нужные и ответственные дела».

Руководитель республики также подчеркнул, что когда был объявлен Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, то в Чувашии началась «объединительная волна, которая стремительно обретает конкретные очертания и контуры». Ярким примером этому являются жители Козловского района, которые безвозмездно передали свою землю, где будет построен мемориальный комплекс «Строителям безмолвных рубежей». Большую работу проводят школьники города Чебоксары, выезжают в районы республики и беседуют с живущими строителями этих безмолвных рубежей.

Олег Николаев объявил открытым марафон мероприятий, посвящённых трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 80-летию героической масштабной стройки 2021 год объявлен в Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах за рекордные сроки, на стройку была мобилизована треть оставшегося трудоспособного населения — 170 тыс. человек.