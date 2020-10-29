Москва, 29 октября, 2020, 07:25 — ИА Регнум. В условиях, которые наступили после развала СССР, российское влияние на элиты постсоветских республик было, по сути, добровольно ограниченно экономическими рамками. Почему этого оказалось сугубо недостаточно и можно ли «разбить проклятье» экономизма, грозящее раз и навсегда рассорить постсоветские государства, рассуждает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Советский плакат «Болтать — врагу помогать!»

Главным вектором, определяющим поведение постсоветских элит, управляющих доставшимися им обломками СССР, стало накопление личных богатств, вывоз их за рубеж и забота об их сохранении. Долгое время такой вектор сохранялся и в России и только в последнее время удалось достаточно отвязать политическую волю от «трудовых накоплений» тех или иных политиков.

Там же, где этот процесс не дал пока результата или вовсе еще не начинался, говорить о каких-либо механизмах консолидации, кроме материальной заинтересованности, которая зачастую выражается в самой простой коррупции, не приходится. Но политическое союзничество, так же, как и реальную дружбу, оказалось невозможно купить. А как ее добывать по-другому, верхушки постсоветских государств уже основательно подзабыли. Так где выход из ситуации, которая грозит политическим крахом всем? Читайте статью Александра Халдея «Коррупция как сломанный механизм консолидации элит».