Вашингтон, 29 октября, 2020, 05:44 — ИА Регнум. Заботами США на Украине было выпестовано государство, важной чертой которого стали неформальные банды экстремистов, запугивающих население и загоняющих в подполье всякое инакомыслие. О том, как бумеранг бандформирований может поразить сами США, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Спрятанные» в состав официальных военных формирований, украинские банды парамилитариев как будто и не существуют. Тем не менее это не так, и роль националистов, тем более обзаведшихся боевым опытом в гражданской войне на востоке Украины, только возросла. Как минимум — в запугивании собственных сограждан и контроле над уличными выступлениями. Теперь же подобные структуры в ожидании выборов готовят у себя и сами США.

Два кандидата на пост президента пока еще самой сильной страны мира уперлись стоять накрепко, и велика вероятность непризнания результатов выборов проигравшим. А в такой ситуации на победу может рассчитывать тот, у кого толще слой сторонников, готовых побороться за своего лидера в гуще уличных беспорядков. Какие же сигналы свидетельствуют, что мир может получить «вторую Украину» на месте когда-то лидировавших США? Читайте статью Андрея Ганжи «"Будущее США» может начать стрелять».