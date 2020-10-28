Варшава, 29 октября, 2020, 01:50 — ИА Регнум. Польша, не оставляющая попыток найти свой путь в европейское завтра, продолжает бороться против навязываемых ей ЕС европейских культурных стандартов. Какие риски подкарауливают польских политиков на этом тернистом пути, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Kancelaria Sejmu Ярослав Качиньский

Обещание главы польской правящей партии «Право и Справедливость» Ярослава Качиньского наложить вето на принятие бюджета ЕС если продолжатся «угрозы и шантаж», возымело неоднозначные последствия. Польские политики, за исключением министра юстиции Збигнева Зёбро, не поспешили поддержать своего коллегу. Стоит отметить, что, критикуя ЕС за «шантаж» и попытки подавления польской культурной идентичности, Качиньский позволил себе и вовсе «кошмарное» высказывание, сравнив СССР и ЕС не в пользу последнего.

Но, может быть, вся эта политическая информационная буря свидетельствует не о готовности Варшавы сражаться за польскую идентичность с евробюрократами, а о разброде и шатаниях в самой польской политической верхушке? Что свидетельствует в пользу такого предположения? Читайте статью Станислава Стремидловского «Премьер Польши может стать козлом отпущения за уступки ЕС».