Москва, 29 октября, 2020, 00:07 — ИА Регнум. Проект закона о Госсовете, внесенный в Госдуму 14 октября 2020 года президентом РФ Владимиром Путиным, содержит положения, которые могут стать мощным фактором для укрепления государственного управления России. Они же способны содействовать формированию российской патриотической элиты. Как именно будет действовать Госсовет и чем он отличается от похожих структур в других странах, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Госсовет РФ стоит рассматривать не только как инструмент управления государством, особый рычаг президента в дополнение к Администрации президента. Госсовет также образец, служащий патриотической консолидации самих политических верхов России, ведь не даром в законе о Госсовете его членам прямо запрещены и двойное гражданство, и счета в иностранных банках. Следовательно, член Госсовета не может быть напрямую «управляем» из-за рубежа посредством тех или иных форм давления.

Тем не менее сравнивать Госсовет РФ с Госсоветом КНР, как это иногда происходит, не вполне корректно. Российский Госсовет, в отличие от китайского, не служит исполнителем воли какой-либо идеологической группы или партии. Как же Госсовет в структуре российского госуправления может решать проблемы, которые ускользнули от правительства или АП?

Читайте статью Александра Халдея «Госсовет — инструмент консолидации элиты».