Красногорск, 28 октября, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Единый план достижения национальных целей Российской Федерации до 2024 года и на плановый период до 2030 года позволит чётче определить критерии эффективности работы государственного аппарата. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Без чёткого, ясного понимания, определения целей, инструментов достижения этих целей, решения стоящих перед нами задач, конечно, трудно рассчитывать на эффективную работу в целом всего государственного аппарата. Но теперь, как говорят в народе, дело уже за малым. Надо этот план реализовывать», — заявил Путин.

«Мы работаем в этом направлении и уже достаточно эффективно развёрнута работа в целом, широким фронтом работа движется. Но после того, как этот документ появляется на свет, ориентиры становятся ещё более понятными и ясными. Рассчитываю на то, что все мы вместе приложим максимальные усилия к его достойной реализации», — указал президент.