Москва, 28 октября, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Правительство России завершило работу по разработке единого плана национальных целей развития, сообщил 28 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, в правительстве провели «точечную настройку» проектов, чтобы они «более уверенно выводили нас на национальные цели развития с учётом новых непростых условий».

«Определены результаты, непосредственно влияющие на улучшение жизни людей, сохранения занятости, доходов, повышения доступности и качества образования, создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности и поддержки ключевых отраслей экономики», — сказал премьер-министр.

Он рассказал, что ежегодные расходы на исполнение плана составят около 12 трлн рублей.

«Это свыше половины планируемого бюджета», — отметил он.