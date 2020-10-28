Президент РФ Владимир Путин 28 октября проводит совещание с членами правительства. Совещание проходит в режиме видеоконференции, обсуждаются текущие вопросы. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:52 28.10.2020 Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.

13:54 28.10.2020 Михаил Мишустин: «Мы предлагаем переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития»

13:55 28.10.2020 Основным принципом системы управления должен стать конечный результат для людей — Михаил Мишустин.

13:56 28.10.2020 По словам Мишустина, разработка единого плана по достижению Национальных целей завершена.

13:57 28.10.2020 Совещание началось с доклада Михаила Мишустина о едином плане достижения национальных целей развития России до 2024 и на период до 2030 года.

13:59 28.10.2020 Татьяна Голикова: ситуация с коронавирусом в РФ продолжает осложняться. При этом в регионах ситуация различается.

14:00 28.10.2020 В пяти регионах России занято более 95% коечного фонда.

14:02 28.10.2020 Единый план достижения национальных целей Российской Федерации до 2024 года и на плановый период до 2030 года позволит чётче определить критерии эффективности работы государственного аппарата. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте подробнее: Путин оценил эффективность работы над достижением национальных целей

14:03 28.10.2020 В отдельных регионах России есть перебои с «доездом скорой помощи до пациентов» — Голикова.

14:04 28.10.2020 Татьяна Голикова подчеркнула, что правительство мониторит ситуацию с обеспечением больниц в регионах средствами индивидуальной защиты и лекарствами от коронавирусной инфекции.

14:05 28.10.2020 На сегодняшний день в России от гриппа провакцинировано 43,8 млн граждан.

14:06 28.10.2020 Некоторые регионы России только сейчас, осенью, приняли на себя первый удар эпидемии коронавируса. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Подробности в материале: «До некоторых регионов только докатилась первая волна» — Путин

14:09 28.10.2020 Владимир Путин обратился к главам регионов РФ и призвал их не забывать о своей ответственности в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

14:14 28.10.2020 Антон Силуанов докладывает о том, как цифровизация внедряется в финансовый сектор.

14:21 28.10.2020 В ряде регионов России уже заполнен почти весь коечный фонд. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте также: «Помогаем и будем помогать» — Путин к главам регионов по поводу пандемии

14:22 28.10.2020 Мишустин: единый план по достижению национальных целей развития «максимально ориентирован на улучшение жизни людей».

14:29 28.10.2020 В случае нехватки коечного фонда в субъектах РФ необходимо перейти к перепрофилированию учреждений под больных коронавирусом. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте подробнее: Путин проинструктировал губернаторов по вопросу коечного фонда

14:31 28.10.2020 Владимир Путин на совещании коснулся вопросов организации помощи детям с тяжёлыми заболеваниями.

14:32 28.10.2020 Совещание Владимира Путина с членами правительства

14:33 28.10.2020 Президент РФ заявил о том, что все ранее действовавшие программы по поддержке детей с тяжёлыми заболеваниями должны быть продолжены.

14:34 28.10.2020 Согласования в отношении обеспечения больных коронавирусом граждан лекарствами уже завершены, теперь нужно незамедлительно перейти к реализации решения. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте подробнее: «Выделить средства незамедлительно» — Путин о бесплатных лекарствах

14:34 28.10.2020 В России вакцину от гриппа получили около 30% населения России, сообщила 28 октября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. «На сегодняшний день провакцинировано 43,8 млн наших граждан, это 30% нашего населения», — сказала она. Читайте подробнее: Голикова: прививки от гриппа сделали 30% граждан России

14:41 28.10.2020 В ряде субъектов РФ необходимо провести проверку работы системы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Об этом: Путин решил отправить комиссии для анализа ситуации с эпидемией на местах

14:45 28.10.2020 Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить регионам 10 млрд рублей для закупки средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Подробности в материале: Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

14:55 28.10.2020 В некоторых регионах России наблюдается всплеск случаев заражения коронавирусом, связанный еще с первой волной инфекции. Об этом 28 октября президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. Подробности в материале: Путин: до регионов докатилась только первая волна коронавируса

15:01 28.10.2020 Повышение ставки НДФЛ ради финансирования лечения детей с орфанными заболеваниями в сложившихся условиях абсолютно оправданно. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России. Читайте также: Путин объяснил порядок уплаты повышенной ставки НДФЛ

15:09 28.10.2020 Встреча депутатов Госдумы с вице-премьером Татьяной Голиковой по ситуации с коронавирусом намечена на 10 ноября, сообщила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. Читайте подробнее: Разговор о коронавирусе депутатов Госдумы с Голиковой намечен на 10 ноября

15:41 28.10.2020 Глава Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова рассказала, почему в больницах регионов до сих пор койко-места располагаются в коридорах и отсутствуют врачи, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября. Читайте также: Глава ФОМС рассказала о причинах различия медпомощи по регионам России

15:47 28.10.2020 Средства, выделяемые на ликвидацию дефицита медиков, будут распространены не только на медиков первичного звена здравоохранения, но и на врачей скорой помощи и районных больниц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявила глава ФОМС Елена Чернякова в ходе обсуждения проекта бюджета фонда в Госдуме. Подробности в материале: ФОМС меняет подход к оплате труда врачей и первичного звена

16:24 28.10.2020 Обеспечить бесплатное тестирование граждан России на коронавирус и бесплатные лекарства для лечащихся на дому возможно за счет средств фонда по борьбе с пандемией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Подробности в материале: Миронов предложил создать фонд по борьбе с коронавирусом

16:33 28.10.2020 Совещание Владимира Путина с членами правительства [kremlin.ru]

17:09 28.10.2020 Государство будет финансировать расходы на лечение спинальной мышечной атрофии у детей, являющееся одним из самых дорогостоящих, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Подробности в материале: Государство профинансирует лечение спинальной мышечной атрофии у детей

18:02 28.10.2020 Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства. kremlin.ru

18:31 28.10.2020 Владимир Путин [kremlin.ru] Напомним, что совещание с членами правительства прошло в режиме видеоконференции.

18:59 28.10.2020 Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») приветствовал решение президента РФ Владимира Путина о бесплатном обеспечении нужными лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19. Читайте также: Решение Путина «позволит сместить акценты» при лечении от коронавируса

19:14 28.10.2020 В связи с решением о государственном финансировании лечения детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) в Госдуме настаивают на соответствующей подготовке врачей — не во всех регионах есть специалисты, которые могут лечить такую болезнь, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября. Читайте подробнее: В Госдуме настаивают на подготовке специалистов для лечения СМА