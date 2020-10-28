Совещание Путина с членами правительства – трансляция
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции.
Михаил Мишустин: «Мы предлагаем переориентировать бюджетную систему на достижение национальных целей развития»
Основным принципом системы управления должен стать конечный результат для людей — Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, разработка единого плана по достижению Национальных целей завершена.
Совещание началось с доклада Михаила Мишустина о едином плане достижения национальных целей развития России до 2024 и на период до 2030 года.
Татьяна Голикова: ситуация с коронавирусом в РФ продолжает осложняться. При этом в регионах ситуация различается.
В пяти регионах России занято более 95% коечного фонда.
Единый план достижения национальных целей Российской Федерации до 2024 года и на плановый период до 2030 года позволит чётче определить критерии эффективности работы государственного аппарата. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Читайте подробнее: Путин оценил эффективность работы над достижением национальных целей
В отдельных регионах России есть перебои с «доездом скорой помощи до пациентов» — Голикова.
Татьяна Голикова подчеркнула, что правительство мониторит ситуацию с обеспечением больниц в регионах средствами индивидуальной защиты и лекарствами от коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день в России от гриппа провакцинировано 43,8 млн граждан.
Некоторые регионы России только сейчас, осенью, приняли на себя первый удар эпидемии коронавируса. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Подробности в материале: «До некоторых регионов только докатилась первая волна» — Путин
Владимир Путин обратился к главам регионов РФ и призвал их не забывать о своей ответственности в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Антон Силуанов докладывает о том, как цифровизация внедряется в финансовый сектор.
В ряде регионов России уже заполнен почти весь коечный фонд. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
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Мишустин: единый план по достижению национальных целей развития «максимально ориентирован на улучшение жизни людей».
В случае нехватки коечного фонда в субъектах РФ необходимо перейти к перепрофилированию учреждений под больных коронавирусом. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Читайте подробнее: Путин проинструктировал губернаторов по вопросу коечного фонда
Владимир Путин на совещании коснулся вопросов организации помощи детям с тяжёлыми заболеваниями.
Президент РФ заявил о том, что все ранее действовавшие программы по поддержке детей с тяжёлыми заболеваниями должны быть продолжены.
Согласования в отношении обеспечения больных коронавирусом граждан лекарствами уже завершены, теперь нужно незамедлительно перейти к реализации решения. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Читайте подробнее: «Выделить средства незамедлительно» — Путин о бесплатных лекарствах
В России вакцину от гриппа получили около 30% населения России, сообщила 28 октября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
«На сегодняшний день провакцинировано 43,8 млн наших граждан, это 30% нашего населения», — сказала она.
Читайте подробнее: Голикова: прививки от гриппа сделали 30% граждан России
В ряде субъектов РФ необходимо провести проверку работы системы здравоохранения на фоне пандемии коронавируса. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Об этом: Путин решил отправить комиссии для анализа ситуации с эпидемией на местах
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить регионам 10 млрд рублей для закупки средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус.
Подробности в материале: Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
В некоторых регионах России наблюдается всплеск случаев заражения коронавирусом, связанный еще с первой волной инфекции. Об этом 28 октября президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.
Подробности в материале: Путин: до регионов докатилась только первая волна коронавируса
Повышение ставки НДФЛ ради финансирования лечения детей с орфанными заболеваниями в сложившихся условиях абсолютно оправданно. Об этом 28 октября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Читайте также: Путин объяснил порядок уплаты повышенной ставки НДФЛ
Встреча депутатов Госдумы с вице-премьером Татьяной Голиковой по ситуации с коронавирусом намечена на 10 ноября, сообщила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.
Читайте подробнее: Разговор о коронавирусе депутатов Госдумы с Голиковой намечен на 10 ноября
Глава Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова рассказала, почему в больницах регионов до сих пор койко-места располагаются в коридорах и отсутствуют врачи, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.
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Средства, выделяемые на ликвидацию дефицита медиков, будут распространены не только на медиков первичного звена здравоохранения, но и на врачей скорой помощи и районных больниц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявила глава ФОМС Елена Чернякова в ходе обсуждения проекта бюджета фонда в Госдуме.
Подробности в материале: ФОМС меняет подход к оплате труда врачей и первичного звена
Обеспечить бесплатное тестирование граждан России на коронавирус и бесплатные лекарства для лечащихся на дому возможно за счет средств фонда по борьбе с пандемией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Подробности в материале: Миронов предложил создать фонд по борьбе с коронавирусом
Государство будет финансировать расходы на лечение спинальной мышечной атрофии у детей, являющееся одним из самых дорогостоящих, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Подробности в материале: Государство профинансирует лечение спинальной мышечной атрофии у детей
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») приветствовал решение президента РФ Владимира Путина о бесплатном обеспечении нужными лекарствами амбулаторных пациентов с COVID-19.
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В связи с решением о государственном финансировании лечения детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) в Госдуме настаивают на соответствующей подготовке врачей — не во всех регионах есть специалисты, которые могут лечить такую болезнь, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.
Читайте подробнее: В Госдуме настаивают на подготовке специалистов для лечения СМА
Решения о государственном финансировании лечения детей с орфанными заболеваниями ждали родители, пациентские организации, общественные деятели и медицинское сообщество. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).
Читайте подробнее: Морозов: Решения президента объединит успешных людей в помощи детям