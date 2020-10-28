Лондон, 28 октября, 2020, 13:51 — ИА Регнум. В рамках обновления модельной линейки компания Jaguar Land Rover модернизировала кроссовер E-Pace. Изображения с новинкой распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Jaguar Обновлённый кроссовер Jaguar E-Pace

Внешний вид автомобиля выполнен в стилистике более старших версий автомобиля. Автопроизводители укомплектовали авто новым бампером и иной радиаторной решёткой и модернизированной светодиодной головной оптикой с дневными ходовыми огнями в форме хоккейных клюшек.

В салоне автомобиля имеется новое рулевое колесо, иной селектор коробки передач и новейшая система мультимедиа PiviPro с 11,4-дюймовым тачскрином и интернетом.

Кроме того, модель оснащена системой глубокой очистки воздуха. Отдельно стоит отметить доработанную систему кругового обзора с 3D-камерами.

Стоимость и дата старта продаж рестайлингового Jaguar E-Pace пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что старт продаж рестайлингового Jaguar XF состоится весной 2021 года. Автомобиль получит новые колёса (от 18 до 20 дюймов) в трёх вариантах дизайна.

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