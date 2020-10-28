Москва, 28 октября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. В период с января по апрель 2020 года драйвером роста цен на жилье выступили три региона России. Об этом 28 октября заявил заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ. РФ Никита Белоусов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Жильё

«Мы видим, что в начале года, с января по апрель, рост 4,2%, который наблюдался по России, пришёлся в основном на Москву — 8,8%, Московскую область — 7,8% и Санкт-Петербург — 4,7%», — сказал Белоусов.

В других крупнейших регионах рост цен был небольшой, на уровне инфляции, отметил эксперт.