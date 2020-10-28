Москва, 28 октября, 2020, 13:39 — ИА Регнум. При формировании федерального бюджета на 2021−2023 годы 17 строящихся в регионах медицинских объектов попали под риск оптимизации, этот вопрос подлежит внимательному изучению. Об этом 28 октября заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Давайте мы изучим этот вопрос. По итогам изучения нам нужно будет принять решение уже во втором чтении», — заявил Володин.

«Но совершенно очевидно, если работы идут и можно их выполнить, было бы правильно профинансировать. Если есть какие-то проблемы, связанные с реализацией этих проектов у регионов, понятно, здесь уже другой вопрос», — продолжил он.

Речь идёт о 17 медицинских объектах в 17 регионах России, которые должны быть введены в эксплуатацию в ближайшие годы: шесть из них связаны с лечением онкологических заболеваний, шесть — детские медицинские учреждения, два — туберкулёзные учреждения, а также две многопрофильные больницы.

По словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»), речь идёт об общей оптимизации финансирования на более 2 млрд 700 млн рублей.