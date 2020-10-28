Санкт-Петербург, 28 октября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Петербургский парламент одобрил в первом чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, передает 28 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM 4 Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Вместо губернатора Александра Беглова проект представлял вице-губернатор Эдуард Батанов — глава города ушел на самоизоляцию из-за коронавируса, как контактное лицо.

Согласно проекту, доходы городской казны в следующем году должны составить 623,5 млрд рублей, что на 9% выше текущих, расходы — 710,7 млрд, дефицит — 87,2 млрд рублей, или 14,5% от объема доходов. Дефицит в 2020 году планируется на уровне в 100 млрд рублей.

На создание комфортной городской среды в 2021 году планируется потратить 2,3 млрд рублей, благоустроить предполагается набережные рек Охты и Оккервиля, Заневский парк, Бестужевский сад, территорию у Суздальских озер и общественное пространство перед Российской национальной библиотекой. На бесплатное горячее питание младшеклассникам, согласно указу президента, в следующем году направят 1,9 млрд, из федерального центра на эти цели за три года Петербург получит 3,6 млрд рублей. В целом льготное питание в Северной столице получат 272 тыс. детей.

На цели развития Смольный заложил более 15% от общей суммы расходов, деньги пойдут на строительство новых дорог, социальную инфраструктуру, здравоохранение.

При этом 5 млрд рублей город выплатит компании-концессионеру «СКА Арена», которая на месте снесенного СКК «Петербургский» возводит ледовый стадион. Еще более 2 млрд рублей городской бюджет заплатит по облигационному займу по Западному скоростному диаметру. Оба этих обстоятельства подверглись критике парламентской оппозиции.

За бюджет тем не менее проголосовали 39 депутатов, против были шестеро, двое воздержались, еще один голосование проигнорировал.