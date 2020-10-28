Ярославль, 28 октября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Рыбинский городской суд обязал госпредприятие «Северный водоканал» обеспечить жителей села Брейтово качественной питьевой водой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Yarregion.ru Брейтово

В суд обратился ярославский межрайонный природоохранный прокурор. Прокуратура проводила проверку и установила, что питьевая вода в 2019—2020 годах не соответствовала нормам. Ранее на воду неоднократно жаловались жители села. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, сделанный Роспотребнадзором анализ выявил превышение норм по цветности более чем в три раза, а по железу — в два раза.

«Постановлением территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском муниципальном районе от 25 августа 2020 года ГП ЯО «Северный водоканал» привлечено к административной ответственности по статье 6.5 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения. До настоящего времени выявленные прокурором нарушения не устранены, что влечет нарушение права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду», — говорится в решении Рыбинского городского суда.

Прокурор потребовал в суде устранить нарушения в срок до 1 июня 2021 года. Представители «Северного водоканала» не возражали против требований, однако просили дать им больший срок, в связи с тем, что работы по реконструкции водоочистных сооружений поверхностного водозабора запланированы на 2021 — 2022 годы.

В итоге суд удовлетворил иск прокурора и установил срок исполнения судебного решения до 31 декабря 2022 года. Аналогичный иск был удовлетворен и в отношении поселка Борок соседнего Некоузского района.