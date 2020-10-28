Москва, 28 октября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла проект дефицитного федерального бюджета на 2021−2023 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Правительство ушло от принципа планирования от доходов, взяв за основу расходы», — заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Проект бюджета подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает медленное восстановление мировой экономики из-за сохранения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно проекту главного финансового документа страны, в 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП, в 2022 году — 1,25 трлн рублей, или 1% ВВП, в 2023 году — 1,41 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

На реализацию национальных проектов в 2021 году предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022 году — 2,62 трлн рублей, в 2023 году — 2,79 трлн рублей.

Госдума подготовила постановление, где указаны направления, на которые рекомендуется потратить дополнительные средства в случае появления доходов бюджета.

Позиции фракций Госдумы по законопроекту разделились: «Единая Россия» и ЛДПР поддержали проект главного финансового документа страны, КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против.

Второе чтение проекта главного финансового документа страны запланировано на 24 ноября.