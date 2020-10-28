Кострома, 28 октября, 2020, 12:31 — ИА Регнум. В Костромской области за последние сутки выявлено 106 новых случаев коронавирусной инфекции, за этот же период выздоровели 37 человек, и один пациент с диагнозом COVID-19 скончался. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким образом, по официальным данным число летальных исходов среди больных коронавирусом в регионе возросло до 140.

За весь период эпидемии в Костромской области коронавирусом заразились 6992 человека, 71% из них (4951 человек) выздоровел.

Количество инфицированных в больницах за сутки снизилось с 307 до 298 человек. Число людей, отправленных на домашнее лечение, напротив, выросло с 1526 до 1603 человек.