Киев, 28 октября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. В офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на решение Конституционного суда о признании неконституционным электронного декларирования, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Напомним, что накануне Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

В ответ в офисе президента заявили, что на Украине все еще есть «бизнесмены от политики, которые не приемлют, что их образ жизни, имущество и доходы должны быть под контролем», при этом подчеркнув, что «нет никакого шанса остановить движение государства к максимальной прозрачности в политике».

«Несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или в крайнем случае восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически», — заявили в офисе Зеленского.

Политический эксперт Сергей Фурса напоминает, что решение КСУ, если оно останется в силе, фактически уничтожит сотрудничество с МВФ — «теперь только большие любители фантастики поверят, что мы получим хотя бы один цент от МВФ в ближайшем будущем».

«Конституционный суд, при молчаливом попустительстве президента, решил, что бороться с коррупцией не стоит, и ударил по программе МВФ. А значит и по финансовой стабильности Украины. Экономическая стабильность в Украине основана на сотрудничестве с МВФ. Нет сотрудничества, нет экономической стабильности, есть кризис», — отметил Фурса.

Эксперт отмечает, что у Украины теперь слишком неутешительный прогноз на ближайшее будущее — «будущее без МВФ, зато с коррупцией».