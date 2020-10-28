Омск, 28 октября, 2020, 12:09 — ИА Регнум. У министерства здравоохранения Омской области хватило бы денег и ресурсов, чтобы подготовиться к осеннему всплеску коронавируса, однако ничего этого сделано не было. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политаналитик Владимир Лифантьев, комментируя произошедший в Омске 27 октября инцидент с сотрудниками скорой помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

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По словам политаналитика, нынешний министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова работает в этой должности с апреля 2020 года, «но при этом уже успела побывать в отпуске»:

«В августе, когда ситуация с коронавирусом была куда спокойнее, чем сейчас, Солдатова была почему-то в отпуске. В итоге ни одной видимой победы на поприще подготовки к всплеску коронавируса не произошло. Подготовленные койки быстро заполнились, за 15−20 дней. И в какой-то момент минздрав начал совершать судорожные действия, чтобы исправить ситуацию».

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Что касается вчерашней ситуации со скорыми, она уже не первая, утверждает собеседник ИА REGNUM, добавляя, что раньше такие инциденты просто не попадали в СМИ.

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"Я был непосредственно на месте происшествия и разговаривал с приехавшими вечером 27 октября к минздраву сотрудниками скорой помощи. Они говорят, что с 10 часов утра по местному времени они находились на связи со своим медучреждением, которое запрашивало у минздрава, в какую больницу везти ковидных пациентов. Им просто не давали коек. Людей возили в машинах долгое время. На одну из пациенток потратили четыре баллона кислорода, потому что она не могла дышать самостоятельно. После этого медики приняли решение приехать к минздраву. Когда эта история попала в интернет, места волшебным образом нашлись. По слухам, один из пациентов умер (в минздраве эту информацию опровергли — прим. ред.)», — рассказывает Владимир Лифантьев, добавляя, что «летнее время для подготовки к коронавирусу было просто потеряно, в регионе не хватает коек».

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Лифантьев убеждён, что у минздрава хватило бы денег и ресурсов, чтобы подготовиться к осеннему всплеску коронавируса. Однако ничего этого сделано не было:

«Отсюда и возникают такие случаи. Все это очень похоже на военное время».

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Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 27 октября скорые доставили к зданию областного минздрава двух «тяжёлых» пожилых пациентов. Они долгое время провели в машинах скорой, так как для них не находилось мест в стационарах. Ситуация изменилась лишь после того, как скорые подъехали к областному минздраву и включили сигнализации. Пациентов госпитализировали. По данному факту проводятся проверки на региональном и федеральном уровнях. Отстранена от работы заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи.