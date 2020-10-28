Москва, 28 октября, 2020, 12:01 — ИА Регнум. Бюджетные учреждения снабжаются необходимыми средствами для обеспечения своего персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты. Об этом 28 октября заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос об источнике финансирования расходов граждан на маски.

ИА REGNUM В масках

«Маски, СИЗы — мы предусматриваем сейчас необходимые ресурсы в текущем году для поддержки предприятий, организаций, учреждений в обеспечении необходимыми средствами», — заявил Силуанов.

«В текущем году бюджет помогает учреждениям, которые содержатся за счёт бюджета, в приобретении необходимых средств защиты работников и, соответственно, посетителей учреждений», — указал он.