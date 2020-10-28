Киев, 28 октября, 2020, 11:59 — ИА Регнум. ЕC не будет вмешиваться в двусторонние отношения и новую эскалацию конфликта между Украиной и Венгрией, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕС Питер Стано.

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Стано подчеркнул, что проблема относится к сфере двусторонних отношений между странами. По его словам, единственная вещь, которую может сделать сейчас Брюссель, — призвать Киев и Будапешт решать конфликт «на основе ценностей и принципов ЕС и на принципах добрососедских отношений».

«В более общем плане, в контексте европейских стремлений Украины, я только могу подтвердить то, что уже было сказано от имени всех 27 стран ЕС… Украина является важным соседом, это страна, с которой мы имеем много связей и огромный объем сотрудничества», — сказал европейский чиновник, которого цитирует «Укринформ».

ИА REGNUM напоминает, что в день голосования на местных выборах на Украине, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал «украинских венгров» голосовать за одну из партий, участвующих в местных выборах в Закарпатье. В ответ МИД Украины заявил о «прямом вмешательстве» Будапешта в украинский избирательный процесс и о неуважении Венгрии к украинскому законодательству. Украина и Венгрия обменялись дальнейшими острыми заявлениями и нотами протеста, в настоящий момент конфликт не урегулирован.

Украинские эксперты советуют официальному Киеву объявить эту ситуацию как угрозу суверенитету и территориальной целостности и «натравить» на Венгрию США и Великобританию.