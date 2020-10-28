Волосово, Ленинградская область, 28 октября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В деревне Буяницы Волосовского района Ленинградской области утром в среду, 28 октября, загорелся лакокрасочный завод. В четырех ангарах горят емкости с растворителем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

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Сообщение о возгорании на территории ООО «НПО «Коррзащита» поступило около 10:05 мск. К месту были направлены дежурные смены 119, 120 и 123 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области, служба пожаротушения ГУ МЧС России по Ленинградской области, также к месту происшествия выехал начальник ГУ МЧС России Евгений Дайнеко.

«В четырех ангарах горят емкости с растворителем, — уточнили в ведомстве. — Работы ведутся по второму номеру сложности. Группировка сил и средств наращивается».