Одесса, Украина, 28 октября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Американские военные специалисты из Underwater Construction Team One (UCT-1) обследовали акваторию Чёрного моря в порту «Южный» на Украине. Об этом сообщило 27 октября специализированное издание АрмияInform.

Minami Himemiya Порт Южный. Украина

Как сообщил и. о. начальника поисково-спасательной службы ВМС Украины, капитан 2 ранга Леонид Бурлака, военнослужащие США оценили места возможного строительства базы ВМС Украины. Они провели гидрографическое обследование акватории, а также осмотрели существующие инженерные сооружения при помощи локаторов бокового обзора. В работах также участвовали водолазы.

По словам военного, это стало возможностью для украинских специалистов ознакомиться с американским техническим оборудованием, а также перенять опыт организации подводных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах строительства двух баз ВМС Украины.