Лима, 28 октября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Власти Перу подтвердили случай дифтерии у пятилетней девочки. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Перу Луис Суарес со ссылкой на Национальный институт здравоохранения.

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По его словам, девочка была госпитализирована. Причиной стало отсутствие повторной вакцинации после рождения девочки.

Минздрав Перу попросил региональные службы здравоохранения быть бдительными и сообщать о всех подозрительных случаях с симптомами дифтерии.

Суарес напомнил, что это первый случай дифтерии в стране с 2000 года, когда началась масштабная вакцинация против дифтерии. Министр также рассказал о данных Панамериканской организации здравоохранения, согласно которым в 2020 году пациенты с дифтерией были обнаружены в Доминиканской Республике, Гаити, Венесуэле и Бразилии.