Москва, 28 октября, 2020, 11:38 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов защитил в Госдуме неприкосновенность Фонда национального благосостояния (ФНБ), передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы считаем, что мы, осуществляя заимствования, не трогая ФНБ, тем самым сохраняем нашу подушку безопасности и тем самым создаем устойчивость наших бюджетных обязательств к любым внешним изменениям», — заявил Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета в Госдуме.

«На наш взгляд, та конструкция, которая выработана в отношении ФНБ, она показа себя, доказала свою необходимость и объективность, на наш взгляд, не нужно менять ее, тратить ФНБ, оставаться без запаса прочности и ухудшать в целом устойчивость финансов и экономики. Действующая конструкция показа себя в самых сложных ситуациях», — подчеркнул министр.