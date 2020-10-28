Выборг, Ленинградская область, 28 октября, 2020, 11:20 — ИА Регнум. В Выборге началось отпевание застреленного киллером крупного бизнесмена, муниципального депутата Ленинградской области Александра Петрова. На церемонию прибыли не только близкие, друзья и коллеги покойного, но и чиновники из других регионов. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе Выборгского района Ленобласти.

Пресс-служба администрации Выборгского района ЛО В Выборге началось отпевание застреленного киллером бизнесмена Александра Петрова.

По данным СМИ, среди последних — выходец из Выборга, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Церемония прощания проходит в Спасо-Преображенском соборе Выборга, где находится гроб с телом Александра Петрова. Начиная со вторника, 27 октября, туда непрерывным потоком идут люди — жители Выборгского района Ленинградской области и других регионов России.

«В адрес родных и близких Александра Петрова продолжают поступать многочисленные соболезнования и слова поддержки из разных стран», — отметили в районной администрации.

Во вторник с отцом простился первый российский автогонщик «Формулы-1» Виталий Петров.

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Сегодня литургию проводит епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Затем владыка совершит панихиду. Ожидается, что она продлится до полудня.

Похоронен Александр Петров будет в Выборгском районе.

Напомним, председатель общественного объединения «Фаворит Выборг», депутат МО «Город Выборг» крупный бизнесмен Александр Петров был убит в результате покушения вечером 24 октября. Он был застрелен киллером, предположительно, из снайперской винтовки на своем земельном участке, после того как вышел из бани. Возбуждено уголовное дело, идет поиск преступников, организовавших заказное убийство.

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