Ярославль, 28 октября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. В Ярославской области частично возвращаются ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

Ранее Роспотребнадзор ввёл в России обязательный масочный режим в общественных местах, а также рекомендовал регионам принять собственные меры по профилактике распространения заболевания.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации дал поручение реализовать рекомендации Роспотребнадзора на территории региона. Будет усилен контроль за масочным режимом и дезинфекцией в местах массового скопления людей. Приостанавливается работа заведений общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23:00 до 6:00. Предприятиям общественного питания запрещается проводить массовые мероприятия численностью более 10 посетителей. В сложившихся обстоятельствах — частичный возврат ограничений — единственно правильное решение», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Кроме того, Дмитрий Миронов поставил задачу увеличить количество тестов на коронавирус до 3500 тысяч в сутки.

«Прошу вас внимательно следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких. От нашей с вами ответственности зависит, как будет развиваться ситуация в регионе», — обратился к ярославцам Дмитрий Миронов.

Губернатор дал поручение подготовить постановление правительства о новых ограничениях. Дата начала их действия пока неизвестна. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Ярославской области в день выявляется более 100 новых случаев коронавируса, в последние две недели число пациентов ковид-клиник выросло в полтора раза.