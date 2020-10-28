Ярославский губернатор заявил о возврате к коронавирусным ограничениям
Ярославль, 28 октября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. В Ярославской области частично возвращаются ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
Ранее Роспотребнадзор ввёл в России обязательный масочный режим в общественных местах, а также рекомендовал регионам принять собственные меры по профилактике распространения заболевания.
Кроме того, Дмитрий Миронов поставил задачу увеличить количество тестов на коронавирус до 3500 тысяч в сутки.
Губернатор дал поручение подготовить постановление правительства о новых ограничениях. Дата начала их действия пока неизвестна. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Ярославской области в день выявляется более 100 новых случаев коронавируса, в последние две недели число пациентов ковид-клиник выросло в полтора раза.